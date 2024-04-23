İş kadını Özge Taşker Falyalı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında ülkenin en uzak bölgelerinden biri olan Kumyalı ve bölgedeki çocukları unutmadı.

Özge Taşker Falyalı Kumyalı İlkokulu öğrencilerine 23 Nisan sürprizi yaptı. Falyalı, dondurma arabasını bölge çocukları için gönderdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle gösteri yapan çocukları müthiş bir sürpriz karşıladı. Mutlulukları yüzlerinden okunan minikler Özge Taşker Falyalı’ya teşekkürlerini iletirken, merhum Halil Falyalı abilerini de unutmadılar.

Hayırsever İş İnsanı Halil Falyalı’nın da her 23 Nisan’da bölge çocuklarını sevindirdiğini hatırlatan bölge insanı Özge Taşker Falyalı’ya teşekkürlerini iletti.

ÖZGE TAŞKER FALYALI’YA ÖZEL PLAKET …

Özel Eğitim ve Kumyalı İlkokulu çocuklarının bayram coşkusunu en üst düzeyde yaşadıkları gözlemlendi. Kumyalı İlkokulu Müdürlüğü ise Özge Taşker Falyalı’ya Eğitime ve okula yaptığı katkılardan dolayı plaket verdi.

Plaketi Özge Taşker Falyalı adına Dervişe öğretmen aldı.