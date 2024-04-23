İş kadını Özge Taşker Falyalı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında ülkenin en uzak bölgelerinden biri olan Kumyalı ve bölgedeki çocukları unutmadı. 

Tatar, yapımı devam eden Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’ni ziyaret etti... Tatar, yapımı devam eden Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’ni ziyaret etti...

Özge Taşker Falyalı Kumyalı İlkokulu öğrencilerine 23 Nisan sürprizi yaptı. Falyalı, dondurma arabasını bölge çocukları için gönderdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle gösteri yapan çocukları müthiş bir sürpriz karşıladı. Mutlulukları yüzlerinden okunan minikler Özge Taşker Falyalı’ya teşekkürlerini iletirken, merhum Halil Falyalı abilerini de unutmadılar. 

Hayırsever İş İnsanı Halil Falyalı’nın da her 23 Nisan’da bölge çocuklarını sevindirdiğini hatırlatan bölge insanı Özge Taşker Falyalı’ya teşekkürlerini iletti. 

ÖZGE TAŞKER FALYALI’YA ÖZEL PLAKET … 

Özel Eğitim ve Kumyalı İlkokulu çocuklarının bayram coşkusunu en üst düzeyde yaşadıkları gözlemlendi. Kumyalı İlkokulu Müdürlüğü ise Özge Taşker Falyalı’ya Eğitime ve okula yaptığı katkılardan dolayı plaket verdi. 
Plaketi Özge Taşker Falyalı adına Dervişe öğretmen aldı.

Fd691E1B D08D 4D4C A58C Cb849B033D21E86273C8 4874 41A3 B008 C671Ca45Db06Bb99Dced C38B 4D80 8815 6E9E575D23BfE2652B10 35Eb 41Ab 9132 Bfde02Ef40C7328448E4 A64E 40Db 8C75 88Daeb24B5C061682E46 C98D 4Eb9 Aa42 73Ec85C05Dd40776Fc98 1562 4561 85A3 71E90E03110F861E69E9 2757 427F A030 E3Aefb38Fee3617B41F1 5A3A 4D61 94E1 Cbe050D3400C0564F861 8Cf2 408A 864B 5Db9E55C4804164C9124 E718 434A Bd65 282F3B707476142F6162 A43A 4441 B0Cb Ac604855D41087E6650C 2768 4681 A0B9 Bc8Beeaead3046Cbceb4 E38B 4C1D 9D5C B8506A64B2E440Eb979C A8C1 46Cb 8A3D 13A6944B7Ef140A88283 Aa8C 4E99 Bc7B 6F8572627B559C45B974 Bf6B 4235 8E2D E79351Dc87Aa7E200Fca D9B7 4Bd7 9866 059064B00Cf25F143Bcc C1F5 44C8 84Bc B41Aa9B0F2920Bd8233F 1863 4836 8301 Af64D25779D1