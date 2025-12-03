İSG-BİR Başkanı Erkay Özgör, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyet Meclisi tarafından halkın görüşüne açılan İş Sağlığı ve Güvenliği (Değişiklik) Yasa Önerisi’ne göre, hapis cezalarının yalnızca gerçek kişi işverenlere uygulanacağını ve işveren tüzel kişi ise direktörün cezai sorumluluğunun son derece sınırlı tutulacağını kaydetti. Özgör, “Bu hususlar değerlendirildiğinde, tüzel kişi işverenlerde, bir başka ifadeyle işverenin bir şirket olması durumunda, hiçbir gerçek kişinin cezai olarak sorumlu tutulmaması şeklinde bir sonuçla karşı karşıya kalabileceğiz.” dedi.

Bu durumun iş kazalarında sorumluluğun fiilen ortadan kalkması, denetim ve soruşturmaların sonuçsuz kalması, cezai yaptırımların etkisizleşmesi, iş güvenliği kültürünün daha da zayıflaması, cezasızlık kültürünün yaygınlaşması gibi ciddi riskler yaratacağı uyarısında bulunan Özgör, “Bu Yasa Önerisi, ölümlü bir kazada bile hiç kimsenin cezai sorumlu olmaması ihtimalini doğurmaktadır. Böylesi bir durum kabul edilemez.” ifadelerini kullandı.

“İSG HİZMETİ ZORUNLULUĞUNUN GETİRİLMESİ GEREKİR”

Çalışma Dairesi bünyesinde iş sağlığı ve güvenliği için ayrı ve uzmanlaşmış bir birim kurulması ve Çalışma Dairesi’nin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Özgör, müfettiş sayısı yetersizliği nedeniyle işyerlerinin etkin şekilde denetlenemediğini, birçok işyeri ve inşaatın İSG hizmeti almadan faaliyet gösterdiğini anlattı. Özgör, “Bu gerçeklik ortadayken; belediyelerde yapılan iş yeri yenileme işlemlerinde, inşaat ruhsatı süreçlerinde İSG hizmeti zorunluluğunun getirilmesi gerekir.” dedi.

Özgör, şöyle devam etti:

“Bizler bu alanda hizmet veren İSG uzmanları olarak, ülkemizde daha sağlıklı ve daha güvenli bir çalışma yaşamının tesis edilebilmesi için, daha etkin bir denetim sisteminin ve daha kurumsal bir yapının oluşturulması gerektiğine inanmakta ve yetkililerle sürekli temasta bulunmaktayız. Bizler bu konuda somut adımlar atılmasını beklerken, bugün maalesef işverenin sorumluluğunu zayıflatacak düzenlemeleri tartışmak zorunda kalıyoruz.

Oysa sürdürülebilir, caydırıcı ve etkin bir İSG sistemi için başka hususların yanı sıra, işveren sorumluluğunun açık, net ve güçlendirilmiş olması şarttır. Bütün bu belirttiğimiz hususlar ışığında, İş Sağlığı ve Güvenliği (Değişiklik)Yasa Önerisi'ni sakıncalı bulduğumuzu ve bu düzenlemeye karşı olduğumuzu kamuoyunun bilgisine getiririz.”