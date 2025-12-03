Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), engelliler için pek çok kamu binasının erişilebilir olmaması, istihdam kotasının uygulanmaması, eğitim ve bakım hizmetlerinin devlet desteğiyle sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmamasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

CTP'den yayımlanan 3 Aralık Engelliler Günü mesajında, 3 Aralık'ın engelli bireylerin haklarını görünür kılma, sosyal devletin yerine getirmesi gereken sorumlulukları hatırlatmanın günü olduğu belirtildi. Engelli bireylerin bağımsız, onurlu ve eşit bir yaşam sürmesinin lütuf değil hak temelli bir devlet politikasının gereği olduğu kaydedildi.

"Bugün hâlâ birçok kamu binasının erişilebilir olmaması, istihdam kotasının uygulanmaması, eğitim ve bakım hizmetlerinin devlet desteğiyle sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmaması kabul edilemez bir tablo ortaya koymaktadır. Bu durumu değiştirmek, sosyal devletin ve kamu yönetiminin asli yükümlülüğüdür." denildi.

Kamu altyapısının ve tüm hizmetlerin "evrensel tasarım ilkelerine" uygun şekilde herkese erişilebilir hale getirilmesi, engelli istihdam kotası kamu ve özel sektörde uygulanarak güçlendirilmesi, özel gereksinimli çocuklara yönelik eğitim ve destek sisteminin bütünlüklü bir kamusal yapıya kavuşturulması, bakım hizmetlerinin kamusal sorumluluk olması gerektiği kaydedildi.

CTP için engelli örgütleriyle sürekli diyalog ve katılımcı politika üretiminin vazgeçilmez olduğu belirtilen açıklamada, "Mücadelemiz hiçbir yurttaşın toplumsal yaşamdan dışlanmadığı, kapsayıcı bir ülke içindir. Engelli bireylerimizin haklarının takipçisi olmayı ve daha adil, erişilebilir, eşitlikçi bir düzen için çalışmayı sürdüreceğiz. Tüm engelli yurttaşlarımızın mücadelesini saygıyla selamlıyor, eşitlik ve sosyal adaletin güçlendiği bir geleceği birlikte kurma kararlılığımızı yineliyoruz." denildi.