Motosiklet tutkunlarını dostluk çatısı altında buluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Sabah saatlerinde başlayan sürüşte çok sayıda motosikletli konvoy halinde, Girne’den yola çıkarak, Esentepe’de mola verdi.

Ardından Kaplıca’ya ilerleyen iki grup, Hamsi Tava’lı öğle yemeğinde bir araya geldi.

Güvenli sürüş kurallarına özen gösterilen etkinlik boyunca katılımcılar hem motosiklet sürüşünün keyfini yaşadı hem de dayanışma mesajı verdi.

Gezgin Kaptan Jawa Ali, yeni yılın ilk organizasyonunda, bu kez Vikinglerle bir araya gelmenin mutluluğu yaşadıklarını söyledi.

Jawa Ali, motosiklet kültürünü toplumun her kesimine tanıtmak açısından önemli olan bu tür organizasyonların devam edeceklerini vurguladı.

Vikingler Motosiklet Sürüş Kulübü Başkanı Plümer Tuncay da, Jawa Ali ve Özgür Demirat Şövalyeleri’ne organizasyon için teşekkür etti.

Ortak sürüş ve dostluğun güzel bir örneğini sergilediklerini belirten Başkan Tuncay, motosiklet ruhuyla, dostluk ve güven içinde tüm camia ile diyaloğu artırmak istediklerini aktardı.