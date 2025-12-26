AA’nın aktardığına göre CHP Genel Başkanı Özel, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın özel davetlisi olarak Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni yıl konserini izlemek için KKTC'ye geldi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Özel, Lefkoşa'da ilk olarak Erhürman'ın Cumhurbaşkanlığına seçilmesinin ardından yapılan olağanüstü kurultayda Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanlığına seçilen Sıla Usar İncirli'ye tebrik ziyaretinde bulundu.

Özel, bugün Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geleceği Erhürman ile birlikte konser etkinliğine katılacak.