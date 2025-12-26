Bakanlıktan verilen bilgiye göre, protokole, Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Hasan Kılıç imza koydu.

Protokol kapsamında, İskele ilçesi Kaleburnu köyünde çağdaş bir müze kompleksi kurulması planlanıyor.

Müze kompleksi, Kral Tepesi’nde 2004 yılından itibaren sürdürülen arkeolojik çalışmalar sonucunda bilimsel yöntemlerle gün yüzüne çıkarılan eserlerin, 60/94 sayılı Eski Eserler Yasası çerçevesinde korunması ve kalıcı ile geçici sergiler aracılığıyla kamuoyuna sunulmasını amaçlıyor.

Proje çalışmaları süresince mimari tasarım Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun tarafından yürütülecek. Müzeye ilişkin tasarım, kürasyon ve proje süreci, DAÜ Doğu Akdeniz Kültür Mirası Araştırma Merkezi (DAÜ-DAKMAR) Başkanı Doç. Dr. Bülent Kızılduman başkanlığında oluşturulacak proje ekibi tarafından gerçekleştirilecek.

Müze yapım aşamaları sırasında yürütülecek her türlü çalışma ise, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak komisyon tarafından karara bağlanacak.