Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 10.02.2026 tarihinde saat 00.20 sıralarında Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde trafik kazası meydana geldi.

Mehmet Şençağ (E-34), yönetimindeki SC 692 plakalı araç ile çift şeritli yolun sol şeridi içerisinde doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, Hirondel trafik ışıklarına geldiğinde kendisi için yeşil ışık yanması sonucu yoluna devam etti. Bu esnada, yayalar için kırmızı ışık yandığı halde yaya geçidinden yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru koşarak geçmeye çalışan Osman Can Evler (E-22), aracın çarpması sonucu ağır şekilde yaralandı.

Kaza sonucu yaralanan Osman Can Evler, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından beyin kanaması teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Yürütülen soruşturma kapsamında SC 692 plakalı araç sürücüsü Mehmet Şençağ tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.