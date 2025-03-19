İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik bu sabah yeni bir operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 105 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

CHP'DE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu sabah parti genel merkezinde kurmayları ve bazı MYK üyeleriyle olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi.

ÖZGÜR ÖZEL, DİLEK İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

CHP lideri daha sonra İstanbul’a geçti.

Ankara’dan İstanbul’a gelen Özgür Özel ve beraberindeki heyet, İmamoğlu’nun Sarıyer’deki konutuna geldi.

Özel, İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ile görüştü.

“İSTANBUL’UN İRADESİNE SALDIRI”

Burada 45 dakika kalan Özel, daha sonra Saraçhane’deki İBB binasına geçti.

CHP lideri burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu ve diğer isimlerin, ifadeye çağrıldıklarında gidecek isimler oldukları halde, ayıplı bir muameleyle gözaltına alındığını söyleyen Özel, “Yapılan bir darbe girişimidir. Haftalar önce bir grup toplantısında bir darbe mekaniğinin işlediğini anlatmıştım.” dedi.

“BURADAYIZ, BİR YERE AYRILMIYORUZ”

Operasyonun İstanbul’un iradesine saldırı olduğunu savunan Özel, “Ekrem başkan hakim karşısına çıkınca yanında, Ekrem başkana emanet edilen İBB’ye sahip çıkacağız. Buradayız bir yere ayrılmıyoruz.” diye konuştu.

İmamoğlu’nun avukatlarıyla görüştüğünü de anlatan Özel, “Siz ne bizi ne Ekrem başkanın mücadelesini durduramayacaksınız. Avukatlar şunu söylüyor; nezarethanenin başı en dik, en yüksek morallisi yine İmamoğlu. Sağlığı, morali, kararlılığı yerindedir.” şeklinde konuştu.

ÖZEL’DEN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

CHP lideri soruşturmaya ilk tepkisini sosyal medya paylaşımıyla gösterdi.

Genel Başkan Özgür Özel, “Milletin yerine karar vermek, halkın iradesinin yerine geçmek ya da ona engel olmak için güç kullanmak darbedir.” dedi.

“Şu anda bir sonraki cumhurbaşkanını milletin belirlemesine engel olmak üzere bir güç devrededir.” ifadesini kullanan Özel, “Bir sonraki cumhurbaşkanımıza darbe girişimi ile karşı karşıyayız...” değerlendirmesinde bulundu.

Özel şu ifadeleri kullandı:

"Milletimiz devletini sever ama birileri tarafından devlet milletin karşısına dikilirse millet buna izin vermez.

Esas güç millettir ve en sonunda millet kazanır... Yine öyle olacak.

Teslim olmayacağız. En sonunda yine milletin dediği olacak ve Türkiye kazanacak."

"KURUMSAL BİR SALDIRI VAR"

Özel daha sonra Halk TV yayınına katıldı.

CHP’ye kurumsal bir saldırı olduğunu söyleyen Özel, “Dört günlük gözaltı süresi var, tam ön seçim gününe denk geldi. Darbe girişimiyle karşı karşıyayız.” dedi.

23 Mart'ta yapılması planan ön seçimin gerçekleşeceğini ifade eden Özel, "Ben nerede olursam olayım, 23 Mart günü herkesi sandık başına bekliyorum. Biz ne şartta olursak olalım, dışarda da olsak içerde de olsak o sandıklar kurulacak." diye konuştu.

MANSUR YAVAŞ’TAN EKREM İMAMOĞLU TEPKİSİ

İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da tepki gösterdi.

“Bu ülkede hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi ve millet iradesini savunan herkes bilmelidir ki, seçilmiş bir belediye başkanına yönelik bu girişimler asla ama asla kabul edilemez.” diyen Mansur Yavaş, “Dün diploma iptali, bugün sabahın erken saatlerinde Ekrem Başkanımızın evinin önüne yığılan polisler ve ekibine yönelik gözaltı işlemleri… Bu tablo, hukuk devletine yakışmıyor.” değerlendirmesini yaptı.

Yavaş şöyle devam etti:

“Gözaltı nedeni belli olmasa da; Daha önce adliyeye gidip ifade veren bir belediye başkanını, bugün koştur koştur gözaltına almak neyin göstergesidir?

Eğer gerçekten adaleti arıyorsanız, önce hukukun temel ilkelerine sadık kalınmalıdır.

Bilinmelidir ki, milletin iradesine yapılan hiçbir müdahale karşılıksız kalmaz. Hukuk dışı yöntemlerle, baskılarla, tehditlerle yapılan bu uygulamalardan en büyük zararı demokrasimiz görecektir. Ancak biz susmayacağız!

Hiç kimse de unutmasın: Ekrem Başkanımız yalnız değildir!”