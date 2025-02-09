Özgür Yeleğen bir muhalefet vekilinin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalara netlik getirdi.

Yeleğen, her sene Şubat ayında devletin gelirlerinin düştüğünü , maliyesi büyük bir disiplinle yönetilen ve önceden risklere karşı her tedbirin alındığı Üstel hükümetinin gelirlerin, Şubat ayında düşme riskine karşı bakanlar kurulundan, maliyeye gerekli desteği verdiğini ifade etti.

Maliye bütçesinin %20’sine kadar borçlanma hakkı olduğunu belirten yeleğen,137 milyar TL büyüklüğündeki KKTC bütçesinde binde 7,66 borçlanmanın, "Devletimizi Batırdılar” diye ifade edilmesini tam bir "ART NİYET" VE "DEZENFORMASYON" saldırısı olarak niteledi.

Yeleğen sözlerine , "KKTC devleti büyüdü. Sayın Başbakanımız Ünal Üstel hükümeti dönemi; büyük projelerin ve büyük icraatların gerçekleştiği bir ülke oldu.

Tekrar yazıyorum... DEVLETİMİZİN RAKAMLARI büyüdü" şeklinde devam etti.