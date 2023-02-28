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İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, kayıt dışılığın ülkenin en önemli sorunları arasında yer aldığını belirterek, 'eğer kendi ayaklarımız üzerinde duracaksak buna son vermek gerekir' diye konuştu.

"Bu noktada hükümet olarak elimizden geleni yapıyoruz" diyen Öztürkler, sözlerine şöyle devam etti:

"Son bir yıldır Meclis'teyiz. Ama uzun yıllardır kamuda üst mevkilerde görev alıyorum. Gerçekten yapılacak çok şey var. Ülke ve toplum adına önemli adımlar da attık. E-Devlet'i hayata geçirdik. E-Devlet noktasına ciddi anlamda sahip çıkmamız ve öncülük etme görevimiz vardır. 1 Mart ile 10 Mart arasında online işlemleri yürütemeyeceğimizi duyurduk. Sebebi de yeni bir sistemle devam edeceğimiz içindir. 10 Mart'tan sonra doğum ve ölüm belgeleri de E-Devlet çatısı altından verilmeye başlanacak. Beyaz ve mavi kimlik başvuruları da E-Devlet'ten alınacak ve bürokrasi rahatlayacak. E-Devlete geçmek için ciddi adımlar atıyoruz."

"İleriye gidebilmek için plan ve programa ihtiyacımız var"

Bu ülkenin gerçek anlamda ileriye gidebilmesi için planlı, programlı bir sürece ihtiyaç olduğunu dile getiren Öztürkler, ' depreme dayanıklılık sürecinde de aynı şekilde plana ve programa ihtiyacımız vardır. Hükümet olarak bu noktada ciddi çalışmalar yapmaktayız" diye konuştu.