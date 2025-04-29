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Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Meclis Genel Kurulu’nda vekillere seslendi, ‘5 Mayıs’tan itibaren çalışmalarımıza yeni binamızda devam edeceğiz’ dedi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu denetim göreviyle toplandı.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, toplantı öncesi bu binada son toplantının gerçekleştiğini hatırlatarak, “Bu tarihi binayı hiçbir zaman unutmayacağız” dedi.



Öztürkler şunları kaydetti:

Bugün denetim göreviyle bu tarihi binada son kez bir araya geliyoruz. KKTC’nin ilan edildiği, atalarımızın izlerinin olduğu ülkemizin ileriye gitmesi adına birçok yasanın hayat bulduğu, her zaman kalbimizde yaşayacak çok tarihi bir bina. Bu tarihi binaya, genel kurul çalışmalarına artık son noktayı koyuyoruz. 5 Mayıs’tan itibaren Meclis çalışmalarımıza yeni binamızda devam edeceğiz. Anavatan Türkiye tarafından yapılan yeni binanın ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim. Bu binadan birçok Cumhurbaşkanı çıktı, ülkenin kalbi demokrasisi bu binada attı, gün geldi sabahlara kadar süren çalışmalar oldu, tarihi eylemlere tanıklık edildi. Bu tarihi binayı hiçbir zaman unutmayacağız”