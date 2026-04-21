Kabulde Kafa’nın antrenörü Hasan Maydon ile KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı da yer aldı.

Kabulde konuşan Ada Kafa, Liselerarası yarışlarda kendi rekorunu geliştirerek yeni bir KKTC rekoruna imza attığını belirtti. Önlerinde finallerin bulunduğunu ifade eden Kalfa, asıl hedeflerinin ise temmuz ayında İtalya’da düzenlenecek 18 Yaş Avrupa Şampiyonası olduğunu söyledi. Bu doğrultuda kamplarını planladıklarını kaydeden genç atlet, destek veren herkese teşekkür etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ise Ada Kafa’nın başarılarıyla Kıbrıs Türk halkına büyük gurur yaşattığını vurguladı. Kafa’nın daha önce verdiği sözleri yerine getirerek rekorlarına yenilerini eklediğini ifade eden Öztürkler, genç sporcunun hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni hem de Türkiye’yi temsil ederek önemli başarılara imza attığını söyledi.

Kafa’nın azmi, disiplini ve kararlılığıyla örnek bir başarı hikayesi yazdığını belirten Öztürkler, elde edilen derecelerin toplumda büyük bir gurur yarattığını dile getirdi. Sporcunun başarısında emeği geçen federasyon, antrenör, okul ve ailesine de teşekkür eden Öztürkler, Kıbrıs Türk gençliğine Ada Kafa’nın örnek gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Öztürkler ayrıca, Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonların sporcuları da etkilediğine dikkat çekerek, bu engellerin kaldırılması çağrısını yineledi. Buna rağmen genç sporcuların azim ve kararlılıkla önemli başarılar elde ettiğini belirten Öztürkler, Ada Kafa’nın bunun en somut örneklerinden biri olduğunu kaydetti.

Genç yaşına rağmen büyük başarılara imza atan Ada Kafa ile gurur duyduklarını dile getiren Öztürkler, sporcunun ilerleyen dönemde daha büyük başarılara ulaşacağına inandıklarını sözlerine ekledi.

Başkan Öztürkler kabulde, başarılı sporcu Ada Kafa ve antrenörü Hasan Maydo’ya Meclis anı madalyası verdi.