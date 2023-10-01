Ulusal Birlik Partisi (UBP) Güzelyurt Milletvekili Ziya Öztürkler, Ankara’da meydana gelen bombalı saldırı girişimini kınadı.

Öztürkler, şu ifadeleri kullandı:

“Anavatan Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde bugün saat 9.30 sularında teröristlerce gerçekleştirilen hain saldırıyı şiddetle kınıyorum.

Bu hain saldırıyı planlayanlar, korku yaratmaya çalışanlar çok iyi bilmelidir ki, Türkiye Cumhuriyeti’nin bekasına ve ulusal güvenliğine yönelik girişilen bu gibi şiddet olayları ile Türk Milletini bölmeyi asla başaramayacaklardır. Zihinleri zehirlenmiş bu terör odaklarına karşı Büyük Türk Ulusunun ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türkleri her zaman Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin yanındadır.

Hain saldırı sırasında müdahaleleri ile teröristleri etkisiz hale getiren ve hafif yararlanan kahraman Emniyet mensuplarımıza acil şifalar, tüm milletimize de geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.”