Kabulde konuşan Öztürkler, KKTC’nin 42. kuruluş yıldönümünde Azerbaycan’dan gelen heyetin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Son dönemde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katkılarıyla ilişkilerin önemli bir noktaya geldiğinin altını çizen Öztürkler, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gaffarova ve Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev’in desteklerinin de çok kıymetli olduğunu ifade etti.

“Ortak tarihimiz, dilimiz ve değerlerimiz var” diyen Öztürkler, halklar arasında gönül köprülerinin karşılıklı anlayışla güçlenerek devam etmesi gerektiğini söyledi.

Karabağ Zaferi’ni Kıbrıs Türk Halkı’nın da büyük coşkuyla karşıladığını belirten Öztürkler, ülkede eğitim gören Azerbaycanlı öğrencilerin ve sanatçıların önemli katkılar sunduğunu dile getirdi.

Kazakistan’da gerçekleşen temasları sırasında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Azerbaycan Meclis Başkanı Gaffarova’nın büyük desteğini gördüğünü aktaran Öztürkler, “Böylesi tarihi günler sizlerle daha anlamlı. Ziyaretiniz, gönül birliğimizin en güçlü göstergesidir” dedi.

Feyziyev;

Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev de, Azerbaycan Parlamentosu’nun tamamının gönülden KKTC Dostluk Grubu üyesi olduğunu vurguladı.

Bakü’de KKTC’nin 42. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona bu yıl rekor düzeyde katılım gerçekleştiğini belirten Feyziyev, “15 Kasım KKTC’nin olduğu kadar bizim için de bir bayramdır” dedi.

Karabağ Zaferi ile KKTC’nin ilanını Kasım ayının iki büyük bayramı olarak nitelendiren Cavanşir Feyziyev, “Sizin yaşadıklarınızın bir benzerini biz de yaşadık. Mücadele halen devam ediyor. KKTC’nin olmadığı her platformda bizler sizlerin yerine isteklerinizi dile getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Parlamentolar arası ilişkilerin devletler düzeyinde de destekleneceğini belirten Feyziyev, Orta Asya ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesi yönünde adımlar atacaklarını, bu kapsamda Kırgızistan ve Özbekistan’a ziyaretler gerçekleştireceğini ve TBMM ile iş birliği içinde bu ülkelerde KKTC dostluk gruplarının kurulması için çalışacaklarını kaydetti.

Feyziyev, konuşmasını “KKTC’ye ebedi bağımsızlık dilerim” diyerek tamamladı.