“BİZ RESMİ RAKAMLARI AÇIKLADIK”

Türkiye’den KKTC’ye gelen depremzede sayıları ile ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, “Depremzede sayıları ile ilgili çeşitli rakamlar söylendi. 6 Şubatta deprem felaketi meydana geldikten sonra 8 Şubatta bu ülkede depremde etkilenip ve ailesinin yanına gitmek isteyen bir kesim vardı. Biz bir genelge yayınlayarak gerek cezalı giriş çıkış yapabilirsiniz dedik. Hassas bir dönem olduğunu gözeterek bu bölgelerden gelenlere 90 gün süre tanıdık. Gelen depremzedelerle ilgili mülakat yapılmasını sağladık. TC içişleri bakanlığı ile görüşme sapladık ve kimliği göçük altında kalan kişilerin de KKTC’ye gelebilmesini sağladık. Bugün itibariyle ülkemizde bulunan depremzede sayısı 1600ün üzerindedir. Biz bu kişilerin nerelerde kaldığını biliyoruz ve gerekli yardımları kendilerine ulaştırıyoruz. Bizim yayınladığımız genelge kapsamında ülkeye giren kişilerin resmi rakamlarıdır. Bunun tartışması yoktur. Farklı rakamların konuşulma sebebi, 6 Şubattan önce 11 afet bölgesinde yaşayıp ancak çeşitli nedenlerden dolayı KKTC’de yaşayan ve ikamet eden 6818 kişi var. Bu insanlarda depremden olumsuz etkilendi. Bu insanlar da deprem mağduru oldukları için yardım talebinde bulundu. Öte yandan bir kısım öğrencimiz de vardı. Bu öğrenciler de bize ulaşarak yardım talebişnde bulundu. Bu kişinin bir beyanıdır. Farklı rakamların ortaya çıkması gayet doğaldır. Bizler başbakanlık ile tek bir noktadan açıklama yapmayı tercih ettik” dedi.

“RAKAMLARIN NETLEŞMESİ İÇİN HENÜZ ERKEN”

Öztürkler, “Farklı rakamlar konuşuluyor ancak önemli olan kaç kişinin ikamet iznine başvuru yapacağıdır. Gelen depremzedeler turist vizesi ile ülkeye geldi. İkamet izni ile ülkemizde kalmak isteyenlerin rakamları gerçek sayıları ortaya koyacaktır. Sisteme baktığımızda bu bölgelerden gelip ikamet izinli olmak isteyen 16 kişi var. Bunun için henüz erkendir. Ancak bu rakamları da günü geldiğinde açıklayacağız. Önemli olan günün sonunda birlik beraberliğimizi nasıl ortaya koyacağımızdır” şeklinde konuştu.

“DEPREM BÖLGESİNDEN GELENLERE KOLAYLAŞTIRICI BİR PROSEDÜR UYGULANMIŞTIR”

Okullara başvuru yapan depremzede öğrencilerin yaşadığı bazı zorlukların sorulması üzerine Öztürkler, “Okullara kayıt noktasında belli şartlar vardır. Eğitim bakanlığı da bize bu noktada çok yardımcı oldu. Deprem bölgesinden gelenlere kolaylaştırıcı bir prosedür uygulanmıştır. Kolay bir dönem değil ancak bu bahsettiğimiz noktadaki kişilere hem Başbakanlık Afet ve Koordinasyon Merkezinin koymuş olduğu yardımlar hem de Elçilik ve EVKAF’ın koyduğu yardımlar vardır. Şu dönemde yöneticilerin yapacağı açıklamaların dikkatli olması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti’nin depremle ilgili ortaya koyduğu bir strateji vardır. KKTC bu yardım noktasının içinde değildir. Bizim yaptığımız insani bir yardımdır. Bu nedenle de insanları yanlış yönlendirmemek gerekiyor. Bu nedenle buraya gelen insanlara bunu açık bir şekilde söyledik” dedi.