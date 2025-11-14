Öztürkler, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ile gerçekleştirdiği görüşmede, KKTC’nin 42. yaşına girdiğini belirterek, özellikle Anavatan Türkiye’den gelen konukların kendileri açısından çok değerli olduğunu vurguladı.

KKTC ile Türkiye arasında kopmaz ve sarsılmaz bir bütünlük bulunduğunu ifade eden Öztürkler, “Bu topraklar Mücahit ile Mehmetçik’in mücadelesi sonrasında bu noktaya gelmiştir” dedi.

Kıbrıs Türk halkının bugünlere kolay gelmediğini belirten Öztürkler, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte çok ciddi mücadeleler verdiklerini dile getirdi.

20 Temmuz ve 15 Kasım tarihlerinin önemine işaret eden Öztürkler, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı döneminin Başbakanı Bülent Ecevit ve Mücahit Necmettin Erbakan’ı andı, şehitlere rahmet, gazilere ise şükranlarını sundu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) son zamanlardaki silahlanma yönündeki agresif tutumlarına da dikkat çeken Öztürkler, bu hususa Türkiye’den gelen heyetlerin aracılığıyla bir kez daha dikkat çekmek istediğini söyledi.

Egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün önemine değinen Öztürkler, bu değerleri savunmaya devam edeceklerini belirtti.

Öztürkler, haksız izolasyonların kaldırılması, eğitimde, sanatta ve sporda Kıbrıs Türk halkının hak ettiği yere gelmesi için Anavatan Türkiye ile birlikte yürümeye devam edeceklerini söyledi.

Azerbaycan dönüşü düşen uçakta şehit olan kahraman Mehmetçikler için rahmet dileyen Öztürkler, Anavatan Türkiye’nin acısını Kıbrıs Türk halkı olarak paylaştıklarını ifade etti.

“Biz birlikte sevinmeyi ve ağlamayı başaran insanlarız” diyen Öztürkler, KKTC’nin 42. ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de, KKTC’nin kuruluşunun 42. Yıldönümü etkinliklerine katılmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Öztürkler’e yürütmüş olduğu başarılı çalışmalarından dolayı tebriklerini sundu.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, daha sonra Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ve Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan’ı ayrı ayrı kabul etti.

Kabullerde karşılıklı hediye teatisinde bulunuldu.