23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Öztürkler, barışın, huzurun ve istikrarın hâkim olduğu bir gelecek için çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

Tüm çocukların bayramını kutlayan Öztürkler, mesajında Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılaplarının Kıbrıs Türk halkı tarafından uzun yıllardır benimsendiğini ve bu değerlerin varoluş mücadelesinin temel dayanaklarından biri haline geldiğini belirtti.

Atatürk’ün çağdaşlık, bağımsızlık ve egemenlik anlayışının bugünlere ulaşmada yol gösterici olduğunu kaydeden Öztürkler, bu bilincin nesilden nesle aktarıldığını vurguladı.

23 Nisan’ın, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte Kıbrıs Türk halkının da egemenlik iradesinin, özgürlük tutkusunun ve geleceğe olan inancının simgesi olduğunu ifade eden Öztürkler, bu özel günün ortak değerlerin ve güçlü dayanışmanın en önemli göstergelerinden biri olduğunu dile getirdi.

Çocukların daha güçlü, müreffeh ve aydınlık bir ülkede yaşamaları için çalıştıklarını belirten Öztürkler, huzur ve güven içinde büyüyebilecekleri bir gelecek inşa etmenin en büyük sorumlulukları olduğunu söyledi.

Öztürkler, açıklamasının sonunda tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir gelecek temennisinde bulundu.