Öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Öztürkler, kendisinin de bir öğretmen olduğunu hatırlatarak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yeni nesil, öğretmenlerin eseri olacaktır” sözünü anımsattı.

Yakın zamanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladıklarını belirten Öztürkler, gençlere derslerine iyi çalışmalarını, yetişmiş bireyler olarak gelecekte devletlerine ve bayraklarına sahip çıkmalarını istedi.

Kendi sorumluluklarının bilincinde olduklarını dile getiren Öztürkler, öğrencilerin de değerlerine sahip çıkarak yetişmesinin toplumun birlik ve beraberliğini güçlendireceğini vurguladı.

Öztürkler, gençlerin hayallerini gerçekleştirebilmeleri için azimle çalışmaları gerektiğini ifade ederek, eğitim yoluyla elde edecekleri başarıların ülkenin gelişimine katkı sağlayacağını söyledi.

Meclis Başkanı Öztürkler, gençlerin Meclis’e sık sık gelerek buradaki ortama alışmalarını ve kendilerini özgüvenle ifade etmelerini istedi.

Gençlerin karşılaştıkları zorluklar karşısında yılmadan mücadele etmeleri gerektiğini vurgulayan Öztürkler, onların cesaret ve kararlılıklarını her zaman destekleyeceklerini belirtti.

Öztürkler, Cumhuriyet Meclis’inin kapılarının öğrencilere açık olduğunu vurgulayarak tüm salonların isteyen okullara tahsis edilebileceğini söyledi.

Okul Müdürü Filiz Ustam da, kabulünden dolayı Başkan Öztürkler’e teşekkür ederek Güzelyurt Barış İlkokulu’nun faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Okul Müdürü Filiz Ustam ve Güzelyurt Barış İlkokulu öğrencileri daha sonra hep birlikte Cengiz Ratip Kütüphanesi’ni gezdi.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye teatisinde bulunuldu, toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.