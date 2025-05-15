Kabulde konuşan Vakıf Mütevelli heyeti Başkanı Aziz Gülbahar, yaşanan son gelişmelerin Rum komşularımızın adadaki gerçekleri görerek iki devletli bir çözüme yanaşmasının mümkün olmadığının görüldüğünü söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, 14 Temmuz 2024’te yayınladığı Başkanlık Tezkeresi ile federal çözüme kapılarını kapatarak, KKTC’nin tanınmasını talep ettiğini ifade eden Gülbahar, Cumhuriyet Meclisi’nin de bu yönde bir karar almasının en büyük beklentileri olduğunu ifade etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de konuşmasında, Kıbrıs’ta artık iki ayrı egemen devletin varlığı temelinde bir çözüm modelinin kaçınılmaz hale geldiğinin görüldüğüne işaret ederek, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliğinin ve uluslararası eşit statünün tanınmasının, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün ön koşulu olduğunu dile getirdi.

İki devletli çözüm modelinin, sadece Kıbrıs Türk halkının değil, aynı zamanda Doğu Akdeniz’de barış ve istikrar arayan tüm tarafların çıkarına hizmet edeceğine vurgu yapan Öztürkler, adil, kalıcı ve karşılıklı saygıya dayalı bir çözümün ancak bu gerçeklik zemininde mümkün olabileceğini söyledi.

Başkan Öztürkler, Kıbrıs Türk halkı olarak, kendi kimliğimizi, egemenliğimizi ve özgürlüğümüzü koruma kararlılığından asla taviz vermeyeceklerini belirtti.