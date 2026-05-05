Meclis’ten verilen bilgiye göre, 10–13 Mayıs tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek kamp öncesinde Şeren ile bir araya gelen Öztürkler, sporcunun başarısından büyük gurur duyduklarını belirterek, “Yolun açık, desteğimiz tamdır” dedi.

Öztürkler, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından FIVB ve CEV’e bildirilen geniş sporcu listelerinde Kıbrıslı Türk gençlerin yer almasının kendileri için önemli bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti.

Türkiye Kadın Voleybol Takımı’nın son yıllardaki başarılarının gençlere ilham verdiğini söyleyen Öztürkler, atletizmden sonra voleybolda da genç kızların gösterdiği performansın umut verici olduğunu vurguladı.

Öztürkler, başarının tesadüf olmadığını, çok çalışan gençlerin emeklerinin karşılığını mutlaka aldığını dile getirdi.

İzolasyonların bir gün mutlaka sona ereceğini söyleyen Öztürkler, “O güne kadar mücadelemiz sürecek. Fırsat verilen başarılı gençlerimiz kendini göstermeye devam edecek” dedi.

-Şeren

Genç sporcu Sezgin Şeren ise, kamp sürecinde ve spor yaşamı boyunca ülkesini en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi.

Görüşme, toplu anı fotoğrafı çekimiyle tamamlandı.