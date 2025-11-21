

Meclis Başkanı Öztürkler kabulde yaptığı konuşmada, belediyeciliğin halka hizmetin ilk basamağı olduğunu vurguladı.

Yerel yönetimlerin güçlü olmasının merkezi idarenin de güçlenmesine ve halka daha iyi hizmet verilmesine katkı sağladığını ifade eden Öztürkler, belediyeciliğin yalnızca su götürmek veya kaldırım yapmakla sınırlı olmadığını belirterek, hayatın her alanında halka dokunmanın önemine dikkat çekti.

Öztürkler, sağlıktan yaşlı bakımına, çocuk oyun alanlarından sosyal destek hizmetlerine kadar belediyelerin toplumun her noktasında var olması gerektiğini söyledi.

Eski belediye başkanlarının bir çatı altında toplanarak tecrübe ve bilgi birikimlerini paylaşmalarının önemine değinen Öztürkler, bu birlikteliğin yerel yönetimlerin gelişimine katkı sağlayacağını ve belediyecilikte sürdürülebilir bir vizyon oluşturacağını ifade etti.

Öztürkler, belediyelerin halkla en yakın temas noktası olduğuna dikkat çekerek, güçlü ve etkin yerel yönetimlerin toplumun refahı için vazgeçilmez olduğu mesajını verdi.

Kıbrıs Türk Belediye Başkanları Derneği Başkanı Yücel Atakara da derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi, Başkan Öztürkler’e kabulünden dolayı teşekkür etti.