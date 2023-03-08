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İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın konuğu oldu.

Sosyal konut projeleri hakkında bilgi veren İçişleri Bakanı Öztürkler, “Sosyal konutların yapılması için bugüne kadar ne yapıldı? Birçok hükümet geldi gitti. Hükümet olarak bakanlar kurulu olarak yaptığımız toplantılarda bu ülkedeki sosyal konut ihtiyacına dair görüşmeler de gerçekleştirdik. Şuanda hükümet olarak 10 Şubat tarihinde ilk adımı attık. 7-8 aydır bu konuda ciddi çalışmalar ortaya koyduk. Yeni yıl ile birlikte tapu ve satış sözleşmelerinin kaydıyla ilgili tüzüğü bakanlar kurulundan geçirdik. Orada çok önemli 3 adım attık. İlk adım bu ülkedeki toprakların Türkleştirilmesi için taşınmaz mal komisyonunun öneminden bahsederiz ama buraya kaynak yaratmak için fon yarattık. Yabancılar bir mal alacaksa bunu yüzde 6’dan 12’ye çıkarttık ve bunun yüzde 4’üne taşınmaz mal komisyonuna aktardık. Yüzde 3’ünü de sosyal konut fonuna gidecek. Bu ikisi zaten hazırdı. 6 Şubattan sonra da yüzde 2’lik bir deprem fonu ekledik. Kısa bir süre geçmesine rağmen bu fonlarda ciddi rakamlar birikmeye başladı. Bu sadece tüzükle olacak bir şey değildir. Yasa ile de bu çalışmaların taçlandırılması gerekir. Birkaç ay sonra bu fonlarda birikecek para ile birlikte sosyal konut projesine başlanacak noktaya geleceğiz. Başbakan ile yaptığımız görüşmeler sonucunda hedefimiz bu yıl sosyal konut projelerine başlamaktır” şeklinde konuştu.