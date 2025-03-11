İlk olarak bilgi ve onaya sunuşlar bölümünde, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin Genel Kurul çalışmaları devam ederken çalışabilmesine olanak sağlanmasına yönelik tezkere onaylandı.

Daha sonra milletvekillerinin güncel konuşmalarına geçildi. Güncel konuşma yapan CTP milletvekilleri, Emrah Yeşilırmak'ın dokunulmazlığına ilişkin komite kurulmasına yönelik hükümete üye belirleme sürecini ivedilikle tamamlaması çağrısında bulundu.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Meclis’te araştırma komitesi kurulmasıyla ilgili iç tüzükteki süreci anlattı.

Çarşamba günü sabah saatlerinde Başsavcılık tarafından dosya ve yazıların tarafına iletildiğini söyleyen Öztürkler, aynı gün iç tüzük gereğince konunun tüm milletvekillerinin bilgisine getirildiğini belirtti.

Öztürkler, dün de Danışma ve Divan Kurulu’nu toplantıya çağırarak iç tüzük uyarınca komite kurulması ve komitenin 45 gün içinde raporunu sunması, üyelerinin belirlenmesi konularında bilgi verip ivedilikle komite üyelerinin isimlerini belirlenmesi gerektiğini söylediğini kaydetti.

CTP’nin o toplantıda isim belirlediğini UBP’nin de bugün grup toplantısının ardından isimleri belirleyeceğini açıkladığını anlatan Öztürkler, UBP’nin bugünkü grup toplantısının Başbakan Ünal Üstel’in cenazeye gitmesi gerekmesi üzerine tam sonuçlanmadığını söyledi.

Öztürkler, Meclis Başkanlığı olarak herhangi bir “savsaklama ve ihmallerinin söz konusu olmadığını iç tüzük uyarınca gerekenlerin yapıldığını ve yapılmaya devam edileceğini” kaydetti.

CTP Milletvekili Özuslu söz alarak, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler’e UBP bugün isimleri veremezse, cuma güne kadar Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırması talebini iletti.