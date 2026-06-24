Bakü Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen konferansta Öztürkler’e, Meclis Başkanlık Divanı Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük, CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu ve KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer eşlik etti.

Konuşmasına Azerbaycan Milli Meclisi’ne teşekkür ederek başlayan Öztürkler, geçtiğimiz nisan ayında Bakü’de gerçekleştirilen Azerbaycan-Türkiye-KKTC 3. Parlamentolar Arası Dostluk Grupları Toplantısı’nda gösterilen misafirperverliğin parlamentolar arasındaki kardeşlik bağlarının güçlenmesine önemli katkı sağladığını belirtti.

İslam coğrafyasında yaşanan insani krizlere de değinen Öztürkler, başta Gazze ve Filistin olmak üzere Lübnan, Sudan, Suriye, Batı Trakya, Keşmir ve Arakan’da yaşanan acıların tüm İslam dünyasının ortak meselesi olduğunu ifade etti. Masum sivillerin ve çocukların hayatını kaybettiği saldırıları kınayan Öztürkler, İslam ülkelerinin ortak, güçlü ve kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının yaklaşık 70 yıldır siyasi, ekonomik, sportif, kültürel ve sosyal alanlarda haksız izolasyonlara maruz bırakıldığını dile getiren Öztürkler, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin geçmişte bu haksızlıkların giderilmesi yönünde aldığı kararların önemine işaret etti. Kardeş ülkelerden beklentilerinin, KKTC ile parlamenter, ekonomik, sportif ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi yönünde daha güçlü ve somut adımlar atılması olduğunu ifade etti.

Öztürkler, 1975 yılından bu yana İslam Konferansı Örgütü ve İslam İşbirliği Teşkilatı ile çeşitli düzeylerde ilişkilerini sürdüren Kıbrıs Türk Devleti’nin teşkilat içerisindeki statüsünün güçlendirilmesi ve daha ileri seviyelere taşınmasının tarihi sürecin doğal bir sonucu olduğunu kaydetti.

Kıbrıs meselesine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Öztürkler, adada adil ve sürdürülebilir bir çözümün ancak mevcut gerçekliklerin kabul edilmesiyle mümkün olabileceğini belirtti. İki ayrı egemen devlet temelinde bir çözüm modelinin kalıcı barışın anahtarı olduğunu vurgulayan Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ile eşit uluslararası statüsünün tanınmasının vazgeçilmez olduğunu söyledi.

Kıbrıs Rum Yönetimi’nin yıllardır çözüme engel olduğunu ve Kıbrıslı Türklerle ortaklık kurma iradesi göstermediğini ifade eden Öztürkler, uluslararası toplumu Kıbrıs Türk halkının haklı taleplerini daha yapıcı bir anlayışla değerlendirmeye çağırdı.

Öztürkler ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’a ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a Kıbrıs Türk halkına ve haklı davasına verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.