LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan (AYK) onayı alınan Sosyal Aktivite Merkezi ve Otopark Projesi’nin yapım çalışmalarının hızla sürdüğünü belirtti.

Harmancı’nın açıklaması şöyle:

“Arabahmet Mahallemizde, Çetinkaya Spor Kulübü yanında yer alan ve uzun yıllardır otopark olarak kullanılan alanda önemli bir dönüşümü hayata geçiriyoruz.

AYK’dan onayını aldığımız Sosyal Aktivite Merkezi ve Otopark Projesinin yapımı hızla devam ediyor. Bu alanda hem araçlarınız için modern ve güvenli bir otopark hem de kentimize yakışır bir sosyal yaşam alanı kazandırıyoruz.

Şu ana kadar zeminde yağmur suyu drenajı, aydınlatma ve kamera altyapısını tamamladık. Önümüzdeki süreçte ise:

200 araçlık modern otopark

Yürüyüş ve bisiklet yolları

Etkinlikler için sahne ve amfi

Plaj tenisi sahaları

Erişilebilir asansör ve merdiven sistemi

Peyzaj ve yeşil alan düzenlemeleri

devam edecek.

Bu proje, Kanlıdere Rehabilitasyon Projesinin 1. etabıyla da bütünleşecek. Hendek’ten Zahra Sokağı’na çıkacak asansör ve çelik merdiven ile Suriçi ve surdışı arasındaki bağlantıyı güçlendiriyoruz. Kesintisiz yürüyüş ve bisiklet yollarıyla Ledra Palace sınır kapısına rahat ulaşım sağlanacak. Sur duvarlarımızın temizliği, aydınlatması ve peyzaj çalışmalarıyla da tarihi dokumuzu daha da öne çıkaracağız.

Lefkoşa’mıza nefes aldıracak, günlük yaşamı kolaylaştıracak ve özellikle gençlerimizin, ailelerimizin keyifle vakit geçirebileceği yeni bir sosyal merkezi daha kente kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.