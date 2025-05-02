Öztürkler, Binali Yıldırım Başkanlığında 17.toplantısını Girne’de gerçekleştiren Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi heyetini kabul etti.

Meclis yeni hizmet binasında gerçekleşen kabulde TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Azerbaycan Aksakalı Hasan Hasanov, Kazakistan Aksakalı İkram Adırbek, Kırgızistan Aksakalı Apas Dzhumagulov, Özbekistan Aksakalı Sadıkcan Turdiyev ve KKTC Aksakalı İsmail Bozkurt da yer aldı.

Kabulde bir konuşma yapan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, heyeti KKTC’de ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Burada sizleri görmekten büyük onur ve gurur duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

Türk Devletleri Teşkilatı’na bağlı Ak Sakallar Konseyi’nin toplantısının KKTC’de yapılmasının büyük bir anlam taşıdığını vurgulayan Öztürkler, “Bu organizasyonu, Güney Kıbrıs’a ve dünyaya açık bir mesaj olarak görüyorum” dedi.

Öztürkler, bazı Türk devletlerinin Güney Kıbrıs’ta konsolosluk açma girişimlerinin farklı yönlere çekilmeye çalışıldığını hatırlatarak, “Biz, Türk Dünyası’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne olan inancını, gönül bağımızı ve birlikteliğimizi çok iyi biliyoruz. Aynı ecdadın torunlarıyız, aynı dili konuşuyoruz, aynı bayrağı taşıyoruz” diye konuştu.

Öztürkler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda KKTC’nin tanınması yönünde yaptığı çağrılara dikkat çekerek , “ Sayın Erdoğan, üç kez arka arkaya KKTC’nin tanınmasını ve KKTC ile ekonomik, siyasi ve diplomatik iş birliklerinin geliştirilmesini dünya kamuoyuna ilan etmiştir. Bu bizim için tarihi bir çağrıdır” dedi.

Öztürkler, KKTC’nin 2022 yılında Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edilmesinin önemine değinerek, tam üyeliğe yükselmesi için sürecin devam ettiğini belirtti. “İnşallah, sizlerin destekleri ve Anavatanımızın çabalarıyla KKTC’yi tam üyelik noktasına taşıyacağız” dedi.

Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da, KKTC’nin Türk Dünyası içindeki yerinin güçlenmesi gerektiğini vurguladı.

Yıldırım, “Bugün burada kritik gelişmeler yaşanıyor. KKTC’yi itibarsızlaştırmaya yönelik bazı girişimlerle karşı karşıyayız. Ancak unutulmamalıdır ki, bu girişimlere verilecek en güçlü yanıt, Türk Devletleri Teşkilatı Ak Sakallar Konseyi’nin KKTC’de toplanarak birlik mesajı vermesidir” dedi.

Yıldırım, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olduğunu hatırlatarak, bu statünün KKTC’nin yalnız olmadığını ve Türk Dünyası ile güçlü bağlara sahip olduğunu gösterdiğini belirtti.

Doğu Akdeniz’in Türk Dünyası için kritik bir merkez olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Türk Devletleri olarak bir arada daha güçlüyüz ve geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz. KKTC, bu coğrafyanın önemli bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.

Yıldırım, KKTC’nin haksız izolasyonlar ve ambargolar nedeniyle yıllardır mağdur edildiğini hatırlatarak, “Bugün dünden daha güçlüyüz, yarın bugünden daha güçlü olacağız. Gerçekler güneş gibidir, balçıkla sıvanmaz. KKTC, hak ettiği özgürlüğü mutlaka kazanacaktır” dedi.

Son dönemde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin KKTC ve Türkiye’yi hedef alan söylemlerine karşılık olarak Yıldırım, “KKTC, Türk Dünyası’nın kopmaz bir parçasıdır. Türkiye’nin garantörlüğü KKTC’de tartışılmaz. Türk askerinin KKTC’deki varlığı ise sorgulanamaz” diyerek net bir mesaj verdi.

Konuk heyet daha sonra Meclis Genel Kurulu’nu gezdi.