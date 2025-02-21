Öztürkler yazılı açıklamasında eksikliklerin giderileceğini belirterek, “Binamız aslında bitmiş durumda. Teknik ihtiyaçlar gözden geçiriliyor. Genel kurul alanındaki ve komite odalarındaki sistemlerle ilgili bir teknik ekip kurduk ve bu ekip çalışıyor” dedi.

Kıbrıs Postası’nda yayınlanan Erçin Şahmaran’ın hazırlayıp sunduğu Objektif programına katılarak gündemi değerlendiren Öztürkler, geçmiş senelerde Meclis’te yaşanan nisap sorunlarına değindi.

Öztürkler, iç tüzük ile ilgili bir komite kurulması ve Meclis İç Tüzüğü’nün günün koşullarına göre güncellenmesi gerektiğini belirtti.

Hayvan haklarına yönelik caydırıcı yasaların önemine dikkat çeken Öztürkler, “Bir hayvanın canına kastetmek insani değerlerimize aykırıdır. Yasa yoluyla caydırıcılık sağlanabilir, ancak bu tek başına yeterli değil. Eğitim süreci de önemlidir. Çocuklara küçük yaşlardan itibaren hayvan sevgisi aşılanmalıdır” ifadelerini kullandı.

Kara yollarının ışıklandırılması ile ilgili de konuşan Öztürkler, yetkili kurumların bir araya gelerek çalışmanın ve sonuç alıcı yaklaşımların sergilenmesi gerekliliğini vurguladı.

Konut edindirme yasası ile ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Öztürkler, “Konut edindirme yasasındaki değişiklik yaklaşık 6-7 ay önce yapıldı. Devletin sosyal konut projeleri başlatması gerekiyor. KKTC vatandaşlarının konut alma ihtiyacını karşılamamız lazım. Devlet, sosyal konut yaparak ve uzun vadeli krediler sunarak bu ihtiyacı karşılayabilir” dedi.

Seçim ve Halk Oylaması Yasası ile ilgili güncellemeler gerektiğini de belirten Öztürkler, kapsamlı ve ciddi bir çalışmanın yapılmasının önemli olduğunu söyledi.