Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın Başbakan Ünal Üstel için kullandığı küçük düşürücü ifadelere tepki gösterdi. Öztürkler, halkın iradesine saygısızlık yapıldığını kaydetti.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Öztürkler, şu ifadeleri kullandı:



''Oktay Saral’ın, halkın iradesini temsil eden Başbakan Ünal Üstel’e yönelik küçümseyici ve hakaret dolu ifadeleri, siyasetin saygınlığına gölge düşürmüş ve toplumun değerlerine zarar vermiştir. Seçilmiş bir liderin şahsına yapılan saldırı, yalnızca kişisel bir mesele değil, halkın iradesine doğrudan bir saygısızlıktır.



Görev sahibi herkes, bulunduğu makamın gerektirdiği sorumluluğu taşımak zorundadır. Siyasi nezaketin dışına çıkan bu söylemler, temsil edilen makama zarar vermektedir. Birliğimizi ve bütünlüğümüzü hedef alan saldırıların Anavatan Türkiye ile ilişkilerimizi bozmasına izin vermeden yolumuza devam edeceğiz.''