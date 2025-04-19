Şişli Florence Nightingale Hastanesi’nde tedavisi süren Önder hakkında Başhekim Dr.Tolga Dönmez ve hastane yetkililerinden bilgi alan Başkan Öztürkler, ailesi ile de bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Öztürkler, hastane çıkışında Türkiye basınına verdiği demeçte Cumhuriyet Meclisi’ne mensup tüm milletvekillerinin ve Kıbrıs Türk halkının geçmiş olsun dileklerini getirdiğini ifade etti.

Önder, Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin Başkan Vekili olmasının yanı sıra Türk siyaseti için de , uzlaşıcı tavrı ve dürüstlüğü ile bir değer olduğunu dile getiren Öztürkler, onun rahatsızlanmasının kendisini ve Kıbrıs Türk halkını da çok üzdüğünü dile getirdi.

Başkan Öztürkler, Önder’in bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni etti.