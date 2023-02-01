İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu ‘Sabah Postası’ adlı programa konuk oldu.

Belediyeler (Değişiklik) Yasası'na dikkat çeken Bakan Öztürkler, 51/95 sayılı yasanın bu ülkeye kazandırılması gerektiğini söylediklerini, bu yasanın ‘belediyelerin anayasası niteliğini’ taşıdığını ifade etti.

“Belediyelerin kendi beldelerinde topluma hizmet verebilmeleri için gelir kaynaklarının artılırması gerektiğini ifade ettik” diyen Öztürkler, Belediyeler Yasası’nı milat olarak kabul ettiğini vurguladı.

Kaldırımı yapılmayan, şiddetli yağışlarda dışarı çıkılmayan durumların olduğunu dile getiren Öztürkler, “Umarım bu problemleri de böylece ortadan kaldırmış oluruz” dedi.

DERİNYA'YA YAPILMASI PLANLANAN SOSYAL KONUT PROJESİ...

Öztürkler, Derinya’da yapılması planlanan sosyal konut projesine işaret ederek, devlette devamlılığın önemli olduğunu belirtti.

“Toplumu ileriye taşıyacak bir proje varsa ‘x kişi’ tarafından yapıldığı için dışlamak doğru bir yaklaşım değildir” diyen Öztürkler, yerli mimar ve mühendisler tarafından çizilmiş, altyapısı yapılmış bir projenin ortada olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kaynak sağlama noktasında destek olduğunu söyledi.

“GAZİMAĞUSA HALKI SOSYAL KONUT TALEP ETMİŞTİ”

Öztürkler, seçim döneminde Gazimağusa halkının konut talebinin olduğunu ifade ederek, “Başbakan Ünal Üstel ile de katıldığımız etkinliklerde 2023 yılında adım atacağımızı söylemiştik” dedi.

Yaklaşık 40'a yakın köyün altyapısını tamamladıklarını da kaydeden Öztürkler, 2023’ün bir sosyal konut yılı olması gerektiğini vurguladı.

“Tapuda verimliliğin düşük olduğu ile ilgili şikayetler geliyor” diyen Öztürkler, tapu ve sosyal konut alanında yatırım yaparak ileriye taşıyacak projeleri olduğunu vurguladı.

"SOSYAL KONUT PROJELERİ İHTİYACI OLAN BÖLGELERE DE GÖTÜRECEĞİZ"

Öztürkler, tartışmalara neden olan sosyal konut projesine dikkat çekerek, sadece Derinya'da değil, Güzelyurt veya Alayköy gibi ihtiyacı olan bölgelere de yapılacağını belirtti.

“Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) yapılan düzenlemelerle birlikte sosyal konut fonlarına aktaracağımız çalışmaların gündem olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullanan Öztürkler, satış sözleşmelerinde ciddi bir düzenlemeye gideceklerinin altını çizdi. Ayrıca Öztürkler, yaratacakları fonlardan hem TMK’yı hemde sosyal konutları destekleyeceklerini aktardı.

“VATANDAŞ EN ÇOK BAKANLIKLARDAN İSTEDİĞİ GİBİ YARARLANAMADIĞI İÇİN YAKINIYOR”

Dijital dönüşümün yeterince kullanılmadığını dile getiren Öztürkler, “Vatandaşların en çok yakındığı durum bakanlıklardan istedikleri gibi yararlanamamaları” dedi.

Dijitalleşmeye ayak uydurarak bir şeylerin önüne geçilebileceğini de söyleyen Öztürkler, E-Devlet üzerinden doğum ve ölüm belgelerinin alınabileceğini belirtti.

“TAKBİ SAYESİNDE HERKESİN SAHİP OLDUĞU EV VE ARSALARIN İSTATİSTİĞİ ÇIKARILABİLECEK”

“En büyük teknolojik hamlelerden diğeri TAKBİ sistemidir anlamı Kapu ve Kadastro Bilgi Sistemidir” diyen Öztürkler, buradan kime ne kadar ev, arsa satıldıysa yazacağını ve istatistik çıkarılabileceğini söyledi.

“KAMU GÜVENLİĞİ NOKTASINDA HÜKÜMETİN NE KADAR HASSAS OLDUĞUNU ORTAYA KOYDUK”

Kamu güvenliği noktasında ise hükümetin ne kadar hassas olduğunu ortaya koyduklarını dile getiren Öztürkler, “Ben kara paraya karışmış, mafyalaşmış kişileri deport ettim, 5 bine yakın suç işleyeni de deport ettim” dedi.

Deport işlemleri dışında af çıkarttıklarını aktaran Öztürkler, 10 bine yakın yasal izin çıkarmayan düzensiz insan tespitleri olduğunu ve 6 bine yakın kişinin aflardan yararlanarak kendini düzenli hale getirdiğini vurguladı.

“AFTAN YARARLANMAYANLAR İÇİN 3 ŞUBAT’TAN SONRA GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIM”

“Aftan yararlanmayanlar için ise 3 Şubat’tan sonra gerekli adımları atacağım” diyen Öztürkler, KKTC’de bunun bir alışkanlık haline gelmesine müsaade etmeyeceğini belirtti.

E-Vize otomasyon sistemine ise Haziran ayı gibi geçeceklerini kaydeden Öztürkler, işllemlerin hızlandırılacağını artık ülkeye gelmeden önce suç oranına bakılacağını ifade etti.

“EN BÜYÜK VİZYONUMUZ MAHKUMLARI YENİDEN HAYATA KAZANDIRMAK OLACAK”

Yeni cezaevi ile ilgili de konuşan Öztürkler, “Kapasitesi çok yüksek ve çağdaş bir ceza evi atölye, kütüphane basketbol voleybol sahası var” dedi.

Öztürkler, bu alanları kullanabilmek için gerekli ekibe ve gardiyana ihtiyaç olduğunu belirterek, eski cezaevinin yaşanacak durumda olmadığını söyledi.

Öztürkler, “Eksik bıraktığımız taraf atölyelerin çalışması şu anda” diyerek, en büyük vizyonlarının mahkumların yeniden hayata kazandırılması olacağını kaydetti.

Kaynak: Kıbrıs Postası