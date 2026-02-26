Meclisten verilen bilgiye göre, görüşmede, iki ülke parlamentoları arasındaki mevcut iş birliği başta olmak üzere kurumsal ilişkilerin daha ileri bir seviyeye taşınması için atılabilecek adımlar ele alındı.

Öztürkler, yaptığı açıklamada yararlı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade ederek, Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkına her alanda verdiği desteğin son derece kıymetli olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet Meclisi ile TBMM arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin, iki ülke arasındaki dayanışmayı daha da pekiştireceğini belirten Öztürkler, ortak geçmiş ve ortak gelecek perspektifi doğrultusunda ilişkilerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.