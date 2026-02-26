Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ikinci ve üçüncü etap proje çalışmaları devam eden Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları binasını ziyaret ederek, gelinen aşama hakkında bilgiler aldı, incelemelerde bulundu.

Ataoğlu, incelemeleri sırasında, ikinci ve üçüncü etap proje çalışmalarının aynı anda devam ettiğini ve belirlenen teslim tarihinden de önce projenin tamamlanması için çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, geçtiğimiz akşam Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları oyuncularının "Kafkas Tebeşir Dairesi" oyununu izlediğini, hedeflerinin bir sonraki oyunu, Devlet Tiyatro sanatçılarının kendi sahnelerinde sergilemeleri olduğunu belirtti.

Ataoğlu ayrıca, projeyi yürüten firme yetkililerinin verdiği bilgi doğrultusunda, açılışın proje teslim tarihinden daha erken bir zamanda tamamlanabileceğini de belirtti.