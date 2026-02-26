Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Komite bugün, Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplanarak, gündemindeki “Ceza (Değişikik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:328/5/2025)”nı ele aldı ve genel görüşmesine başladı.

Komite, bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak Başbakanlık, Başsavcılık, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Dış Basın Birliği, Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN) ve Polis Genel Müdürlüğü’nden yetkililer katılarak, konu ile ilgili görüşlerini komiteye sundu.

Komite toplantısında ayrıca, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Tarım ve Doğan Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu da hazır bulundu.

Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Komite Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük, Komite Üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı ve Komite Üyesi UBP Milletvekili Hasan Taçoy katıldı.

Komite toplantısına ayrıca, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, Bağımsız Milletvekilleri Jale Refik Rogers ve Ayşegül Baybars ile CTP Milletvekilleri Sami Özuslu, Armağan Candan ve Salahi Şahiner de katıldı.