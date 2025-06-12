Ziyaret kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş’la bir araya gelen Öztürkler, KKTC’nin Türk dünyası ile entegrasyon sürecini ve Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesini değerlendirdi.

Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre, görüşmede, KKTC’nin 2022’de Türk Devletleri Teşkilatı’na (TDT) gözlemci üye olarak kabul edilmesinden duyulan memnuniyet ifade edilirken, 2023’te TÜRKPA’da gözlemci parlamento statüsü kazanmalarının önemine dikkat çekildi.

Öztürkler, tüm süreç boyunca Anavatan Türkiye’nin ve TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğinin kritik olduğunu vurguladı.

KKTC’nin uluslararası platformlardaki haklı mücadelesini sürdüreceğini belirten Öztürkler, “Kıbrıs Türk halkı yıllardır izolasyonla dünyadan koparılmaya çalışılıyor ancak biz, Anavatan Türkiye ile aynı yolda yürüyerek haklı davamızı savunmaya devam edeceğiz.” dedi.

Öztürkler, Kazakistan’daki temasları çerçevesinde hem devlet başkanlarına hem de Türk dünyası meclis başkanlarına Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesini aktarma fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Öztürkler, “Özden gelen haklarımızdan ve iki bayrağımızdan vazgeçmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

-Kurtulmuş: “Her şart altında KKTC’nin yanında olmaya devam edeceğiz”

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da KKTC’nin uluslararası tanınırlığının artırılması yönünde mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Her şart altında KKTC’nin yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

KKTC’nin Barış Harekâtı sonrası hızla devletleştiğini belirten Kurtulmuş, bugün gelinen noktada KKTC’nin kurumsal yapısıyla güçlü bir seviyeye ulaştığını ancak uluslararası tanınırlık açısından hâlâ eksiklikler bulunduğunu ifade etti.

Kurtulmuş, KKTC’nin Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkeleriyle devlet olma yolunda büyük ilerleme kaydettiğini belirterek, bu gelişimin yeterli olmadığını, uluslararası arenada daha görünür hale gelinmesi için ortak mücadele gerektiğini söyledi.

Bazı ülkelerin yanlı tutumu ve izolasyon politikalarının KKTC’ye zaman kaybettirdiğini dile getiren Kurtulmuş, KKTC’nin Türk dünyasındaki konumunun güçlenmesi için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Kurtulmuş, “Astana’da KKTC’nin özel olarak davet edilmesi ve gözlemci üye sıfatıyla burada yer alması, KKTC’ye duyulan sevginin ve ilginin bir yansımasıdır. Umuyorum ki en kısa zamanda TÜRKPA ve Türk Devletleri Teşkilatı’na tam üye olunacaktır.” dedi.

Kurtulmuş, KKTC’nin haklı mücadelesine olan desteğini yineleyerek, “İlelebet KKTC ve Türkiye bayrakları kıyamete kadar özgürce dalgalanacak. Şahsınızda tüm Cumhuriyet Meclisi milletvekillerine selamlarımı iletiyorum.” ifadelerini kullandı.