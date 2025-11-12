Meclisten verilen bilgiye göre, Öztürkler konuşmasının başında dün düşen uçakta şehit olan 20 Mehmetçik için başsağlığı diledi, Anavatan Türkiye’nin acısını yürekten paylaştıklarını söyledi.

Öztürkler, öğrencilerin sorularını yanıtladı ve Meclis’in işleyişi hakkında bilgi verdi.

Gençlerin siyasete ve demokrasiye olan ilgisini memnuniyetle karşıladığını belirten Öztürkler, “Bu ülkenin geleceği sizlersiniz. Sizin fikirleriniz, sizin enerjiniz bu toprakları ileriye taşıyacak” dedi.

Gençlerin toplumsal duyarlılığına dikkati çeken Öztürkler, “Eğitim, gençlerin en temel hakkıdır. Bizler de bu hakkın en iyi şekilde hayata geçmesi için gereken desteği ve imkânları sağlamakla yükümlüyüz” ifadelerini kullandı.

Gençlerin aktif yurttaşlık bilinciyle yetişmesinin önemine vurgu yapan Öztürkler, öğrencilerin düşünce dünyasını zenginleştiren bu tür ziyaretlerin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Öztürkler, demokratik kurumların şeffaflık ve katılımcılık ilkeleriyle çalıştığını söyleyerek, “Gençlerin bu süreci tanıması, demokrasinin kökleşmesi açısından çok kıymetlidir” dedi.

Öğrenciler, Meclis Genel Kurul Salonunu da gezerek yasama sürecini yerinde gözlemledi.

Gençleri her zaman Meclis’te görmekten mutluluk duyacağını ifade eden Öztürkler, “Sizlerin hayallerini gerçekleştirmek görevimizdir. Bu ülkenin yarınlarını birlikte inşa edeceğiz” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, ziyaretin sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.