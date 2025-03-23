Meclis’ten verilen bilgiye göre, Girne’de düzenlenen etkinlikte konuşan Öztürkler, Nevruz Bayramı’nın kapanışını yapmak üzere bir araya gelmenin anlam ve önemine dikkat çekti.

Öztürkler, Türk dünyasının Asya’dan Avrupa’ya kadar geniş bir coğrafyaya yayılan ortak dil, kültür ve manevi değerlerle birleşmiş büyük bir aile olduğunu ifade etti.

Nevruz’un, canlılık ve yaşamın yeniden doğuşunu simgeleyen, Türk dünyasının en kadim ve anlamlı bayramlarından biri olduğunu vurgulayan Öztürkler, Türkiye ve Azerbaycan’dan gelen misafirlerle birlikte, ortak kültürü ve manevi bağları paylaşma şansına sahip olduklarını belirtti.

Öztürkler, “Bizler aynı ecdadın torunları, aynı bayrağın gölgesinde mücadele veren kardeşler olarak, kültürümüzü, tarihimizi ve maneviyatımızı bir araya gelerek yaşatıyoruz. Bu tür etkinlikler, yalnızca siyasi toplantılardan ibaret olmayıp, gönül bağlarını, kültürel dayanışmayı ve ortak değerleri daha da güçlendiren buluşmalardır” ifadelerine yer verdi

Öztürkler, Azerbaycan-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dostluk Grubu Başkanı, Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı ve KKTC -Türkiye Dostluk Grubu Başkanı ile aynı etkinlikte buluşmanın ve dostluk bağlarını pekiştirmenin önemine değindi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasında kurulan dostluk grubunun ve başlayan resmi ziyaretlerin kendileri için büyük bir anlam taşıdığını dile getiren Öztürkler, Nevruz Bayramı’nın Türk dünyasının gönül birliğini ve dayanışmasını daha da güçlendirdiğini görmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.