Kabulde konuşan Başkan Öztürkler, Türk milletinin gönül coğrafyasının tarihsel derinliği ve kültürel zenginliğiyle geniş bir anlam taşıdığını vurguladı.

Öztürkler, “Türk milletinin gönül coğrafyası kadimdir, geniştir. Gördüğüm kadarıyla özellikle Türk yurtlarını, atalarımızın izlerini taşıyan toprakları geziyorsunuz. Azerbaycan, Özbekistan gibi ülkeler rotanızda vardı, bir de Kıbrıs’ı eklediniz. Bu, tarihimize ve kimliğimize sahip çıkmanın en güzel yollarından biridir” ifadelerini kullandı.

Öztürkler, 1571 yılından itibaren Kıbrıs’ta Türk milletinin izinin bulunduğunu belirterek, “Bu topraklarda Türk varlığı, sadece bir tarihsel gerçeklik değil, aynı zamanda kültürel bir sürekliliktir. Bu mirası, köklü bir geçmişten güçlü bir geleceğe taşıyoruz” dedi.

Kıbrıs’ın bir eğitim adası olarak da öne çıktığını ifade eden Öztürkler, Prof. Dr. Gökçe’nin bir eğitimci kimliğiyle bu yönüyle de ilgilenmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Kendisinin de bir eğitimci olduğunu anımsatan Başkan Öztürkler, “Kıbrıs, sadece tarihiyle değil, aynı zamanda bilim ve eğitim alanındaki potansiyeliyle de Türk dünyası için önemli bir merkezdir” dedi.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.