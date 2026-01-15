Meclisten yapılan açıklamaya göre Öztürkler, cemiyetin yürüttüğü çalışmaların KKTC açısından önemli olduğunu belirterek, Türkiye ile her alanda daha yakın iş birliğinin sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Öztürkler, Türkiye ile KKTC arasındaki bağların yalnızca siyasi düzeyde değil, toplumsal ve kurumsal alanda da güçlenmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

İki ülke arasındaki dayanışmayı artıracak her türlü girişime destek vermeye hazır olduklarını belirten Öztürkler, özellikle sivil toplum kuruluşlarının bu süreçte kritik bir rol üstlendiğini söyledi.

Bu tür temasların, ortak hedeflere ulaşma noktasında önemli bir zemin oluşturduğunu kaydeden Öztürkler, karşılıklı iş birliğinin artarak devam edeceğine olan inancını dile getirdi.

Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İş Birliği Cemiyeti Genel Başkanı Rüşat Aydoğan da derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdimi yapıldı.