Türkiye’nin bölgesel güçten küresel liderliğe yükselişini değerlendiren Öztürkler, Türkiye’nin uluslararası sahnede “oyun kurucu ve değiştirici” bir otorite haline geldiğini, bu başarının en büyük mimarlarından birinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirtti.

Türkiye ve KKTC’nin geçmişten gelen güçlü bağlarının, Türk dünyasıyla bütünleşerek önemli bir ortaklık ortaya çıkardığını dile getiren Öztürkler, bu stratejik işbirliğinin gelecekte daha büyük etkiler yaratacağını ifade etti.

Öztürkler, Doğu Akdeniz’in, Türkiye’nin küresel ölçekte en belirleyici rol oynadığı bölgelerden biri olduğunu ve Türkiye ile KKTC’nin sadece siyasi ve ekonomik müttefikler değil, geleceğin yönünü belirleyen aktörler olduğunu vurguladı.

KKTC’nin Türk dünyasındaki konumunun giderek daha stratejik bir hale geldiğini* ifade eden Öztürkler, Türkiye ve Azerbaycan gibi devletlerle ortak projelerin artarak süreceğini belirtti. Ayrıca Pakistan’ın bu oluşuma katılmasıyla birlikte güç dengesinin daha da sağlamlaşacağını söyledi.

Öztürkler, "Türkiye ve KKTC’nin Türk dünyasındaki rolü, yalnızca coğrafi ve siyasi bir ortaklık değil, aynı zamanda kültürel ve stratejik bir vizyonun temel taşlarından biridir" ifadelerini kullandı.