Ankara temasları kapsamında Bengü Türk ve TVNET canlı yayınlarına katılarak gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Başkan Öztürkler, Bengü Türk TV’de Eda Yerci’nin sunduğu AJANS programının ardından TVNET’te Sinem Karataş’ın sunduğu Özel Röportaj programlarında soruları yanıtladı. Kıbrıs’ta Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin devam edeceğini belirten Öztürkler, Rum Yönetimi’nin İsrail ile yaptığı işbirliğine de tepki gösterdi. Bu tür işbirliklerinin bölgede gerilimi artıracağını ve barışa zarar vereceğini vurguladı.

ABD’nin Rum Milli Muhafız Ordusu’nu eğit-donat faaliyetlerini de eleştiren Öztürkler, bu tür girişimlerin Kıbrıs Türk halkının haklarını göz ardı ettiğini ve bölgede kalıcı bir anlaşmaya ulaşmanın önündeki engelleri büyüttüğünü ifade etti.

Öztürkler, Güney Kıbrıs’ın NATO’ya katılabilmesi için Türkiye’nin onayına ihtiyacı olduğunu belirtti.

"TSK Adada Huzurun ve Barışın Güvencesi"

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye'nin Kıbrıs'taki varlığının tüm adanın istikrarı için önemli olduğunu belirtti. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin adada barış ve huzurun sürdürülmesi için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarından vazgeçmesinin mümkün olmadığını kaydetti.