GÜNDEM KIBRIS-ÖZEL HABER

Güzelyurt bölgesindeki Ulusal Birlik Partisi mensuplarının, bölgelerinden bir bakanın görevden alınması ile ilgili rahatsızlıkları olduğu iddiası üzerine konuşan Öztürkler, "UBP'nin iç sıkıntılarının yine UBP içinde tartışılmasını gerektiğini düşünüyorum' dedi.

Konuya Güzelyurt'taki sıkıntıları anlatarak devam eden Öztürkler, Güzelyurt halkının öncelikle hastane, sosyal konut ve gençlere istihdam beklediğini söyledi.

Kendi bakanlığı döneminde diğer bölgelerin sorunlarına olduğu gibi, Güzelyurt'un sorunlara da önem verdiğini belirten Öztürkler, "bugün hala bu sorunlar benim gündemimde" diye konuştu.

Başbakan Ünal Üstel'le dün bir araya geldiğini dile getiren Öztürkler, bu sorunları Başbakan'a aktardığını, Güzelyurt halkının sorunlarının çözümü için Başbakan Üstel'in düğmeye basacağını belirtti.

Öztürkler: Kurultayla ilgili bir karar ya da çağrı yok

Parti içerisindeki bazı isimlerin kurultay çağrıları ile ilgili de konuşan Öztürkler, ‘Parti Meclisi'nin öyle bir kararı ya da çağrısı yok. Bu durum ortadayken ben bu konuya yorum yapmayı doğru bulmuyorum' ifadelerini kullandı.