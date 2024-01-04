-ÖZEL HABER

Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt Milletvekili, İçişleri Eski Bakanı Ziya Öztürkler, ülkenin gerçek gündeminin geçim olduğunu belirterek, 'her kesim olumsuz etkileniyor' dedi.

Gündem Kıbrıs'ta konuşan Öztürkler, dövizdeki yükselişin ekonomiye enflasyon olarak yansıdığını belirterek, devletin durmadan asgari ücreti yukarıya çektiğini ve maaş artışlarıyla bunu dengelemeye çalıştığını kaydetti.



Öztürkler şöyle devam etti:

Hayatın pahalılığını durdurmak için üretebilmek ve ekonomik çarkları doğru çalıştırmak gerekir. Bunları ne kadar doğru yapabiliriz iyice planlanması gerekir. Önümüzde zor bir yıl var. Yatırımlar yaparken dikkat etmek lazım. En önemlisi üretmek ama kendi yarattığımız alanlarla ilgili de ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Yüksek öğrenim alanı yarattık ama yurt dışından gelen ve suçlara karışan öğrencilerle ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Emlak alanı yarattık ama sözleşmelerle onu da bozduk. Yine turizm alanı yarattık ama ondan da beklediğimizi alamadık.n Tüm bu alanlardaki sıkıntıları ortadan kaldıracak hamleleri yapmamız gerekir. Güzelyurt mesela narenciye bölgesi ancak ondan da gerekli dönüşümüzü alamıyorsun. Tarım benim alanım değil ama üreticiyle konuşuyorum. Güzelyurt halkı soruyor. "Geçen yıl diyor 10 TL'den giderken mandalin işte bu yıl 4 TL'den gidiyor". Bir bakıyorsun bizim gönderebileceğimiz rakam 40 bin ton, biz üretiyoruz 80 bin ton. Plansızlık hakim. O zaman pazar geliştirmeniz gerekiyor. "



"Siyasi istikrarsızlık planlama süreçlerini etkiliyor"

Siyasi istikrarsızlık, durmadan bürokrat değiştirilmesi ve gündelik planların ciddi sorunlar yarattığını kaydeden Öztürkler, tüm bunların halkı üreticiyi kötü yönde etkilediğini, planlama süreçlerine olumsuz katkı sunduğunu kaydetti.

"Güzelyurt'ta ciddi sorunlar var"

Güzelyurt'ta narenciye yanında yüksek öğrenim sektörünün de sıkıntılı olduğunu belirten Öztürkler, sağlık konusunda da bölgede ciddi sorunlar yaşandığını söyledi.

Öztürkler, sözlerine şöyle devam etti:

"Güzelyurt'ta Sağlık Ocağı var ancak küçük bir yer. Çalışma saatleri uzatıldı ancak yetersiz. Orada yarım kalan bir hastane binası var. Bunun sebebi de planlama hatası. Güzelyurt'un çok kapasitesinin üzerinde bir hastane yapmaya çalışıyoruz oraya. O bölge için değil de sanki Lefkoşa için yapılıyor. Güzelyurt'un canlı nüfusu 15, Lefke'nin nüfusu 6 bin. Yapılan hastane bunun çok üzerinde, ciddi bir yatırım. Evet bu yatırım geldi, planlama yapılması lazımdı, yapılmadı o zaman etap etap yapalım bitirelim, Güzelyurt Lefke bölgesi hastaneye kavuşsun. Ben bunları dile getirdim. Pandemi dönemi, pandemi hastanesini Güzelyrut'a kurun dedim. Pandemi bitince Güzelyurt hastaneye kavuşurdu. Bu da yapılmadı."

"Güzelyurt'u Girne'ye benzetmeyelim"

Güzelyurt'un emlak alanında geliştiğine de değinen Öztürkler "Güzelyurt gelişiyor, doğru geliştirelim, Girne'ye benzetmeyelim" diye konuştu.