Üstel, yapılan değerlendirmelerde Kıbrıs sorununa ilişkin henüz somut bir ilerleme veya taraflar arasında ortak bir zemin oluşmadığının görüldüğünü belirterek, geçmişte sonuç vermeyen müzakere süreçlerinin tekrar edilmesinin kimseye fayda sağlamayacağını ifade etti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin uluslararası alandaki girişimlerinin dikkatle takip edildiğini kaydeden Üstel, çözüm yönünde samimi adımların atılması gerektiğini, söylemler ile uygulamaların birbiriyle örtüşmesinin önem taşıdığını dile getirdi.

Türkiye ile tam bir uyum içerisinde hareket ettiklerini vurgulayan Üstel, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelindeki politikasının sürdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın ortaya koyduğu ilkelerin korunacağını ifade eden Üstel, bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti ile koordinasyon içinde hareket etmeye devam edeceklerini söyledi.

Enerji, ekonomi ve bölgesel iş birliği alanlarında Kıbrıs Türk tarafının yapıcı öneriler sunduğunu belirten Üstel, Türkiye'den deniz altı kablosuyla elektrik getirilmesi projesinin yalnızca Kuzey Kıbrıs için değil, tüm ada açısından önemli fırsatlar barındırdığını kaydetti.

Başbakan Üstel, Kıbrıs'ta kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün ancak karşılıklı iyi niyet, siyasi irade ve tarafların haklarına saygı temelinde mümkün olabileceğini belirterek, hükümetin Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını korumaya yönelik kararlı duruşunu sürdüreceğini ifade etti.