Karne törenine katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, 18 öğrenciye karnelerini kendi elleriyle takdim ederek onların heyecanına ve sevincine ortak oldu.

Gazimağusa İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’nde yıl boyunca öğrencilerin bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini desteklemeye yönelik kapsamlı bir eğitim programı uygulandığını ifade eden Hasipoğlu, gerçekleştirilen sosyal ve kültürel faaliyetlerle özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama aktif katılımının desteklendiğini ifade etti. Hasipoğlu, merkezde görev yapan eğitmenler ve personele de, yıl boyunca gösterdiği özveriden dolayı teşekkür etti.

MERKEZ BÜNYESİNDE DOWN CAFE HİZMET VERİYOR

Merkez bünyesinde faaliyet gösteren Down Cafe de özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama katılımını güçlendiren önemli projeler arasında yer alıyor. Öğrenciler burada kahve hazırlama, servis ve sunum gibi günlük yaşam becerilerini uygulamalı olarak geliştirirken, aynı zamanda sosyal etkileşim kurma ve iş yaşamına hazırlanma fırsatı buluyor.

Karne dağıtımının ardından yaz okulu programına başlayan öğrenciler, sosyal, kültürel ve eğitsel etkinliklerle yaz döneminde de bağımsız yaşam becerilerini geliştirmeye devam edecek.