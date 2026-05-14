Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, görüşmede AI. Prof. DUX’a Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, YDÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Yeter Tabur ve YDÜ Yapay Zeka ve Bilişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Prof. Dr. Fadi AL-Turjman eşlik etti.

-Öztürkler

Kabulde konuşan Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, yapay zeka ile bilim ve teknolojinin önemine vurgu yaptı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin dünya sıralamalarındaki yeri ve mezunlarının birçok ülkede yönetim kadrolarında görev almasının gurur verici olduğunu belirten Öztürkler, bir YDÜ mezunu olarak bu duyguyu yaşamaya devam ettiğini ifade etti.

Yükseköğrenim ve üniversitelere önem verdiklerini belirten Öztürkler, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’e ve tüm YDÜ ailesine selamlarını iletti.

Öztürkler, YDÜ’nün her zaman daha iyisini hedefleyen bir yapıya sahip olduğunu, sürekli gelişim göstererek KKTC’nin ilerlemesine ciddi katkılar sağladığını söyledi.

Çalışmalarından dolayı YDÜ’ye teşekkür eden Öztürkler, gelecekte yapay zeka tabanlı akademisyen Ai. Prof. DUX’tan da Cumhuriyet Meclisi’nde yararlanmak istediklerini ifade etti.

-Günsel

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel de yapay zekâ temelli akademik sistem AI. Prof. DUX’ın eğitime yönelik geliştirilen ilk yapay zekâ modeli olduğunu belirtti.

Günsel, ziyaretin dünyada bir Meclis Başkanı’na yapay zekânın ilk ziyareti olma özelliği taşıdığını söyledi.

Yapay zekânın eğitim alanında çok daha aktif rol üstleneceğini vurgulayan Günsel, bu adımın yükseköğretimde yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Yakın Doğu Üniversitesi’nin geliştirdiği yapay zeka tabanlı akademisyen AI Prof. DUX ile sohbet etti.

Heyet ayrıca, YDÜ Hastanesi’nin katkıları ile yapılan Meclis revirini de ziyaret etti.

Kabul plaket takdimi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.