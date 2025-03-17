Fatma Çimen Tuğlu, belediyenin 10 köye ve yaklaşık 10 bin kişilik bir nüfusa hizmet verdiğini belirtti. Bölgenin merkeze uzaklığı nedeniyle kırsal bir belediye olarak kabul edildiğini ifade eden Tuğlu, ciddi altyapı sorunlarıyla mücadele ettiklerini vurguladı.

Tuğlu, “Belediye olarak en iyi hizmeti sunmak için canla başla çalışıyoruz. Sizin yanımızda olmanız, destek vermeniz, vatandaşımızla ilgilenmeniz bizim için çok büyük bir anlam ifade ediyor. Hükümetimizin ve Meclisimizin desteğini hissetmek bize güç katıyor. Bu vesileyle, tüm bölge halkım ve belediyem adına size teşekkür ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Vekili Ziya Öztürkler de, burada yaptığı konuşmada, geçmişte İçişleri Bakanlığı görevinde bulunduğunu hatırlatarak, yerel yönetimlerle iş birliği yapma tecrübesine değindi. Öztürkler, belediyelerin birleştirilmesi ve 51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nın geçtiği dönemde İçişleri Bakanı olarak görev yaptığını ve bu süreçte belediyelerin kurumsal yapısını güçlendirmek, gelirlerini artırmak ve halka daha fazla hizmet sunabilmek için yoğun çaba harcadıklarını ifade etti.

Öztürkler, özellikle 2022 yılında gerçekleşen belediyelerin birleştirilmesi ve 51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nın hayata geçirilmesi sürecinde, ilgili tüm taraflarla birlikte yoğun bir mücadele verdiklerini belirtti. Bu adımların, yerel yönetimlerin gelirlerini artırarak daha güçlü hizmetler sunmasına olanak sağladığını dile getirdi.

Seçimler sonucunda Fatma Çimen Tuğlu’nun Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi’nin ilk belediye başkanı olarak göreve başladığını hatırlatan Öztürkler, halktan memnuniyet duyulduğu yönünde bilgilerin kendilerine ulaştığını söyledi.

Son olarak, Öztürkler, bölge halkının daha iyi hizmetin alabilmesi için yerel yönetimlerle merkezi hükümetin iş birliği içinde çalışmasının önemini vurguladı.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye teatisinde bulunuldu.