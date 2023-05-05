İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, bugün Yeşilırmak köyünün güney kısmında meydana gelen yangın dolayısıyla Bademliköy’de kurulan Kriz Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret ederek, bilgi aldı.

Bakan Öztürkler, yangına ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu toprakların yeşilinde büyüyen, biri olarak çok üzgünüm” ifadelerini kullandı.

“BAŞTA YEŞİLIRMAKLILAR OLMAK ÜZERE HEPİMİZE GEÇMİŞ OLSUN”

“Yangının çıkış sebebi için gerekli tahkikat yetkili arkadaşlarımız tarafından yapılacaktır” diyen Öztürkler, şöyle devam etti:

“Yaklaşan yaz sıcaklarında ciğerlerimiz olan ormanlarımız için hepimiz daha dikkatli olmalıyız. Yangının büyük ölçüde kontrol altına alınması tek tesellimiz, soğutma çalışmaları gece boyunca devam edecek, tetikte olacağız. Başta Yeşilırmaklılar olmak üzere hepimize geçmiş olsun.”