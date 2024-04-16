Özuslu, sözlerine Başbakan ve bakanların muhalefetin sorularına yanıt vermediği eleştirisinde bulunarak başladı, Hükümeti “Ankara’nın arkasına saklanmaktan vazgeçmeye” ve erken seçime çağırdı.

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin anketine katılanların, ülkenin en önemli sorunlarını “ekonomik sorunlar, enflasyon, yeteneksiz siyasi liderler, Kıbrıs sorunu, düşük maaşlar, yüksek yaşam maliyetleri ve yolsuzluk” olarak sıralandığını aktaran Özuslu, katılımcıların %62’sinin 2 yıl içinde ekonominin daha kötüye gideceğine inanç belirttiğini de kaydetti. Özuslu, ankete göre, en az güven duyulan kurumların ise “Cumhurbaşkanı, Hükümet ve Meclis” olduğunu da belirtti ve “Ne kadar övünseniz azdır.” dedi.

Ankete göre halkın en başarısız bulduğu alanın sağlık olduğunu da ekleyen Özuslu, “Bir ülkede sağlık ve eğitim yerlerde sürünüyorsa bu ‘dükkanı kapatın’ mesajıdır” dedi.

Kuzu etinin bir ay süreyle denetimli mal kapsamına alınarak fiyatının 550 TL olarak sınırlandırılması kararına da değinen Özuslu, “550 TL’ye kuzu eti satılmıyor, piyasadan çekildi veya kara borsaya düştü.” Dedi ve “Amacınız neydi?” diye sordu.

Etin önemli bir kısmının Güney'den kaçak olarak geldiğini söyleyen Özuslu, ithal et meselesini gündem yapmak yerine kaçak etin nasıl legal hale getirileceğinin gündeme alınması gerektiğini vurguladı.