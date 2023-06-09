Özuslu, Lefkoşa’da Organize Sanayi Bölgesi, Terminal Bölgesi ve Lefkoşa Türk Belediyesi’ni ziyaret etti. Özuslu’ya ziyaretlerinde CTP Lefkoşa İlçe Başkanı Devrim Barçın, milletvekilleri ve ilçe yöneticileri de eşlik etti. 2002 ve 2006 yılları arasında Lefkoşa Türk Belediyesi’nde görev yapan Özuslu’ya eski çalışma arkadaşları büyük ilgi gösterdi. Ziyaretlerinde Kıbrıs Türk halkının 25 Haziran’da yapılacak ara seçimde iradesini sandığa yansıtacağını vurgulayan Sami Özuslu, toplumun bu kötü yönetimi hak etmediğini belirtti.