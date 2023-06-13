Özuslu’ya CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, Lefkoşa İlçe Başkanı Devrim Barçın, milletvekilleri ve partililer eşlik etti. Surlariçi’ndeki esnafı da ziyaret eden Özuslu’ya bölge halkı yoğun ilgi gösterdi. Ziyaretler esnasında esnafın ve halkın sorunlarını dinleme fırsatı bulan Sami Özuslu, CTP’nin vizyonuyla ilgili yurttaşları bilgilendirdi.

Ekonomik krizden toplumun her kesiminin olumsuz etkilendiğine vurgu yapan Özuslu, dövizin önünün alınamadığını belirtti.

Bu durumun sürdürülebilir olmadığını kaydeden Özuslu, radikal tedbirlerin uygulanmasının şart olduğunu vurguladı. Ülkede istikrarlı muhasebe birimine geçilmesi gerektiğinin altını çizen Özuslu, CTP’nin vizyonunda bunun yer aldığını, halkın alım gücünü koruyabilmek için bunun uygulanması gerektiğini söyledi.

25 Haziran’dan sonra CTP’nin meclis içerisinde daha güçlü temsil edilmesi için seçimi kazanacaklarını işaret eden Özuslu, yeni bir dönemin başlangıcının ilk adımının bu seçimde atılacağını vurguladı.